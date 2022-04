Chanceler ucraniano exige investigação do Tribunal de Haia sobre civis mortos em Bucha

Apoie o 247

247 - O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmytro Kuleba, pediu ao Tribunal Penal Internacional, em Haia (Holanda), que investigue o aparente assassinato de civis em Bucha, a noroeste de Kiev, informa a CNN.

Em entrevista a uma rádio britânica, Kuleba disse: “Aproveito esta oportunidade para pedir ao Tribunal Penal Internacional e às organizações internacionais que enviem suas missões a Bucha e outras cidades libertadas, em cooperação com as agências policiais ucranianas, para coletar todas as evidências desses crimes de guerra”.

Kuleba acusou as tropas russas de matar civis “por raiva” enquanto ocupavam e depois se retiravam de Bucha.

