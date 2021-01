Chanceler venezuelano sobre ajuda a Manaus: "Solidariedade latino-americana acima de tudo"

247 - O apoio da Venezuela a Manaus, que sofre com a falta de oxigênio em hospitais para tratar casos graves da Covid-19, surpreendeu muitos. Completamente submisso à estratégia dos Estados Unidos, o Brasil é hostil com o país vizinho, com Bolsonaro reconhecendo o ilegítimo Guaidó como presidente e até desenhando cenários de guerra.

Mesmo assim, o chanceler da Venezuela, Jorge Arreaza, defende ser "uma obrigação ajudar o povo brasileiro".

As informações são da coluna de Jamil Chade, no Uol.

"Por instruções do presidente Nicolás Maduro, conversamos com o governador do estado do Amazonas, Wilson Lima, para disponibilizar imediatamente o oxigênio necessário para atender o contingente de saúde em Manaus. Solidariedade latino-americana acima de tudo!", escreveu o ministro em suas redes.

"O respeito à diversidade é essencial. A solidariedade é um princípio do bolivarianismo e do socialismo", destacou.

O chanceler também fez um apelo para que diferenças ideológicas não sejam expressadas nas relações internacionais: "Em política, a tolerância ideológica é fundamental. Ideologizar as relações internacionais é um erro".

