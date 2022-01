Chanceler Wang Yi diz que a reunificação da China é inevitável

Apoie o 247

ICL

Rádio Internacional da China - O chanceler chinês, Wang Yi, disse em entrevista na semana passada ao Grupo de Mídia da China (CMG, sigla em inglês) que a recuperação das relações diplomáticas entre a China e a Nicarágua mostra que o princípio de “Uma só China” é um consenso internacional, uma vontade popular e uma tendência geral.

Ele enfatizou que no mundo só existe uma China. Taiwan faz parte da China, o que é um fato histórico e jurídico inegável. As autoridades do Partido Democrático Progressista (DPP) que buscam a "independência de Taiwan" são culpadas pela tensão entre os dois lados do Estreito de Taiwan. Segundo ele, os EUA violaram os seus compromissos feitos no estabelecimento das relações diplomáticas com a China e encorajaram as forças da “independência de Taiwan”, o que não só levará Taiwan a uma situação perigosa, mas também fará o próprio país enfrentar um custo insuportável.

Wang Yi afirmou que a reunificação da China é imparável e o fracasso da "independência de Taiwan" é um resultado inevitável. Não há outra solução para Taiwan exceto a reunificação com a parte continental da China. Esta é a inevitabilidade da história e a lógica da realidade.

PUBLICIDADE