Chanceleres da China e da Coreia do Sul conversam sobre cooperação bilateral e na Ásia

247 - Os chanceleres da China, Wang Yi, e da Coreia do Sul, Chung Eui-yong, se reuniram no último sábado (2). Quando o conselheiro de Estado chinês e ministro das Relações Exteriores Wang Yi e Chung Eui-yong, ministro das Relações Exteriores da República da Coreia, conversaram em Xiamen, província de Fujian, no leste da China, eles trocaram opiniões detalhadas sobre o processo de paz na península coreana. e o aprofundamento das relações China-Coréia do Sul e chegaram a um amplo consenso, de acordo com o Ministério das Relações Exteriores da China.

Wang disse que China e Coreia do Sul são vizinhos eternos. Os dois países assumiram a liderança no estabelecimento de um mecanismo de cooperação antiepidêmica, sendo os primeiros a estabelecer um "canal rápido" de intercâmbio de pessoal e os primeiros a promover a cooperação para a retomada do trabalho e da produtividade.

Wang disse que a China está disposta a manter uma comunicação próxima com a Coreia do Sul em todos os níveis, fortalecer o diálogo estratégico entre os ministérios das Relações Exteriores dos dois países e lançar a Comissão para o Futuro Desenvolvimento das Relações China-Coreia do Sul o mais rápido possível para preparar em conjunto para o 30º aniversário do estabelecimento de relações diplomáticas entre os dois países, disse o site oficial do Ministério das Relações Exteriores da China, informa o Global Times.

A China e a Coreia do Sul estabeleceram relações diplomáticas oficiais em 24 de agosto de 1992.

Wang também disse que para manter a paz e a estabilidade na península, para resolver efetivamente as preocupações legítimas de segurança da Coreia do Norte, para estabelecer um mecanismo de paz permanente na península por meio do diálogo e negociação e para alcançar a desnuclearização completa da península, todas as partes devem tornar-se ativas esforços para esse fim. A China deseja manter a comunicação e expandir o consenso com o lado sul-coreano. Ele espera que o lado sul-coreano desempenhe um papel construtivo nesse sentido.

Chung destacou que conseguir a desnuclearização da península e estabelecer um mecanismo de paz permanente na península é o objetivo comum de ambas as nações. E ele esperava que a China desempenhasse um papel ainda maior no avanço do processo de desnuclearização e na manutenção da paz e da estabilidade na península.

Chung disse que a Coreia do Sul e a China são geograficamente adjacentes e compartilham história e cultura. A China é o maior parceiro comercial da Coreia do Sul e um importante parceiro estratégico. A Coreia do Sul atribui grande importância ao desenvolvimento das relações com a China.

O lado sul-coreano parabenizou o Partido Comunista da China pelo 100º aniversário de sua fundação e espera melhorar os intercâmbios de alto nível com a China, fortalecendo a cooperação em vários campos. Chung espera aproveitar o 30º aniversário do estabelecimento das relações diplomáticas entre os dois países como uma oportunidade para promover um maior desenvolvimento das relações bilaterais.

