Chanceleres da China e Rússia discutem situação da Ucrânia por telefone

Rádio Internacional da China - Os chanceleres da China, Wang Yi, e da Rússia, Sergei Lavrov, conversaram nesta quinta-feira (24) por telefone para discutir a situação da Ucrânia.

Lavrov apresentou o processo da evolução da situação da Ucrânia, assim como a posição russa sobre a questão. Ele disse que os EUA e a Organização do Tratado do Atlântico Norte violaram seus compromissos ao continuar expandindo para o leste, além de não implementar o novo Acordo de Minsk. As ações contrariaram a Resolução Nº 2022 do Conselho de Segurança da ONU. A Rússia foi forçada a tomar medidas necessárias para proteger os próprios interesses.

Wang Yi afirmou que a China respeita a soberania e a integridade territorial de todos os países. A questão da Ucrânia tem motivos históricos complicados. A parte chinesa entende as preocupações razoáveis russas quanto à segurança. É necessário desistir plenamente do pensamento de Guerra Fria e promover a formação de um mecanismo equilibrado, efetivo e sustentável de segurança europeia através de diálogos e negociações.