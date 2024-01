Chanceleres da Palestina e África do Sul discutem sobre genocídio praticado por Israel

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - O ministro das Relações Exteriores da Palestina, Riyad al-Malki, discutiu neste domingo (21) com a ministra das Relações Internacionais e Cooperação da África do Sul, Naledi Pandor, os esforços conjuntos empreendidos em todos os níveis para pôr fim à guerra israelense contra o povo palestino, informa a agência WAFA.

Os dois debateram os esforços para encerrar a guerra genocida liderada por Israel contra os palestinos, além dos esforços direcionados a permitir que o povo palestino realize todos os seus direitos legítimos e inalienáveis, com o direito à autodeterminação e independência à frente desses direitos.

continua após o anúncio

Isso ocorreu durante uma reunião realizada à margem da 19ª cúpula do Movimento dos Não Alinhados realizada em Uganda, Kampala.

Durante a reunião, Malki expressou a apreciação do povo palestino e da liderança, liderada pelo presidente Mahmoud Abbas, pela posição principiada e histórica da África do Sul ao apresentar uma ação judicial contra a ocupação israelense referente à sua violação da Convenção para a Prevenção e Punição do Crime de Genocídio durante sua guerra contra o povo palestino na Faixa de Gaza.

continua após o anúncio

Malki afirmou que a liderança palestina apoia a ação histórica tomada pela República da África do Sul, descrevendo-a como um passo rigoroso tomado para enfrentar os crimes cometidos contra o povo palestino.

Ao mesmo tempo, este passo fortalece o status do direito internacional, sua importância e a universalização de sua implementação sem exceção ou exclusão de qualquer parte, enfatizou.

continua após o anúncio

Ele destacou que este passo legal tomado pela África do Sul representa o mais alto grau de solidariedade entre os povos amantes da paz, instando outros países a seguirem seu exemplo.

O ministro afirmou o respeito da Palestina e da África do Sul pela ordem internacional baseada na lei e nos procedimentos legais do tribunal.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: