Chanceleres da Rússia e da China alertam para efeito negativo das sanções econômicas

Apoie o 247

ICL

247 - Os ministros das Relações Exteriores da Rússia e da China se reuniram nesta quarta-feira (30), antes do início de um evento multilateral que se realiza no país asiático sobre o Afeganistão.

Lavrov expôs sobre o andamento da operação militar na Ucrânia e o desenvolvimento do diálogo com Kiev. Ambos os chanceleres criticaram as sanções econômicas unilaterais e ilegais contra a Rússia e as consideraram contraproducentes.

O encontro se realizou às vésperas da terceira conferência ministerial dos países vizinhos do Afeganistão, que ocorrerá na quinta-feira na cidade chinesa de Tunxi.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Lavrov aproveita a ocasião para fazer uma série de conversas bilaterais com os chanceleres dos outros países participantes, informa o site RT.

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE