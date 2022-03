Chanceleres da Rússia e Ucrânia podem se encontrar na Turquia no final desta semana

Apoie o 247

Sputnik - No âmbito do Fórum Diplomático de Antália planeja-se realizar uma reunião dos ministros do Exterior da Rússia e da Ucrânia com a participação do chanceler turco.

A informação foi prestada hoje, segunda-feira (7), pela representante oficial da diplomacia russa, Maria Zakharova.

"Em conformidade com o compromisso atingido durante uma conversa telefônica entre os presidentes da Rússia e Turquia, por iniciativa do líder turco, no quadro do Fórum Diplomático de Antália, planeja-se um contato entre o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, e o chefe do MRE da Ucrânia, Dmitry Kuleba, com a participação do chanceler da Turquia, Mevlut Cavusoglu", afirmou Maria Zakharova.

O Fórum Diplomático de Antália vai ocorrer de 11 a 13 março de 2022. O evento vai ser assistido por mais de 100 altas personalidades.

Hoje, às 17h00 de Moscou (11h00 de Brasília), começará a terceira rodada de negociações entre as delegações de Kiev e Moscou, na região belarussa de Brest.

Em 24 de fevereiro o presidente da Rússia, Vladimir Putin, anunciou o início de uma operação especial da Rússia na Ucrânia. Entre os principais objetivos da operação estão a "desmilitarização e desnazificação da Ucrânia" para proteger a população da região de Donbass e para prevenir um ataque contra a Rússia a partir do território da Ucrânia em meio a ações agressivas da Otan e avanço do bloco para o leste europeu.

