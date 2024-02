Chanceleres do G20 debatem reforma da governança global e crise internacional em reunião no Rio de Janeiro

Reunião de Ministros de Relações Exteriores do G20 é o primeiro encontro em nível ministerial realizado pela presidência brasileira do grupo edit

247 - Chanceleres dos países que compõem o G20, o grupo das maiores economias do mundo, estão reunidos nesta quarta e quinta-feira (21 e 22/2) na Marina da Glória, no Rio de Janeiro. A Reunião de Ministros de Relações Exteriores do G20 marca o primeiro encontro em nível ministerial durante a presidência brasileira do grupo. A agenda inclui discussões sobre temas como a reforma da governança global e a crise internacional.

Como presidente do G20, o Brasil tem o direito de convidar outros países e entidades para participar das reuniões ao longo de 2024 e, nesta linha, convidou Angola, Egito, Emirados Árabes Unidos, Espanha, Nigéria, Noruega, Portugal e Singapura, bem como organizações internacionais como o Banco Mundial, ONU [Organização das Nações Unidas], OMC [Organização Mundial do Comércio] e o Novo Banco de Desenvolvimento [NDB, conhecido como Banco dos Brics], entre outros organismos internacionais.

Além dos convidados regulares, a reunião também tem a presença de convidados especiais, incluindo Bolívia, Paraguai, Uruguai, a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) e a Organização para o Tratado de Cooperação Amazônica (OTCA).

Durante a presidência brasileira, as discussões do G20 serão estruturadas em torno de três prioridades: inclusão social e combate à fome e à pobreza, promoção do desenvolvimento sustentável e reforma das instituições da governança global, considerando seus pilares social, econômico e ambiental.

Na reunião, espera-se a confirmação de uma segunda reunião de Ministros das Relações Exteriores do G20, a ser realizada na sede da ONU em setembro, sendo esta a primeira vez que os ministros do G20 se encontram na sede da organização internacional. O objetivo é reforçar a importância de alinhar as discussões entre os dois fóruns e avançar em uma reforma abrangente das instituições globais de governança.

A presidência brasileira do G20, iniciada em dezembro de 2023, continuará até novembro de 2024, culminando na Cúpula de Chefes de Estado e de Governo do G20. Ao longo desse período, estão planejadas cerca de 130 reuniões, virtuais ou presenciais, em 15 cidades, nas cinco regiões do Brasil.

