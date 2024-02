Vieira diz que países concordam com necessidade de reforma da ONU

Apoie o 247

Sputnik - Após dois dias de intensas agendas, reuniões bilaterais e discussões conjuntas entre os chanceleres do G20, além de representantes da União Europeia (UE) e União Africana (UA), o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, fez um balanço do primeiro encontro do grupo sob a presidência brasileira.

O evento aconteceu na Marina da Glória, no Rio de Janeiro, entre a quarta (21) e a quinta-feira (22). "Não interessa ao Brasil viver em um mundo fraturado", disse o ministro ao abrir a coletiva de imprensa.

Conforme Vieira, participaram 45 delegações, entre países-membros, países convidados e organizações internacionais. Ainda ficou acordado um novo encontro de chanceleres em setembro, em Nova York, após a Assembleia Geral das Nações Unidas (AGNU), que ainda será aberta a todos os membros da entidade.

"Será a primeira vez que o G20 se reunirá dentro da sede das Nações Unidas, e aberta para todos os membros para promover um chamado em favor da reforma da governança global", disse.

Conforme Vieira, os ministros ainda expressaram grande preocupação com o conflito na Faixa de Gaza, que já deixou quase 30 mil palestinos mortos. Os países destacaram o deslocamento forçado de mais de 1,1 milhão de palestinos em Gaza, além de defender a solução de dois Estados.

"Nesse contexto houve diversos pedidos em favor da liberação imediata do acesso para ajuda humanitária na Palestina, bem como apenas pela cessação das hostilidades. Muitos se posicionaram contrariamente à anunciada operação de Israel em Rafah [no sul de Gaza], pedindo que o governo reconsidere e suspenda imediatamente essa decisão. Destacou-se, ademais, apoio à solução de dois Estados como a única solução possível para o conflito entre Israel e Palestina", enfatiza Vieira.

