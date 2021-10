Charge de jornal italiano mostra Bolsonaro fazendo embaixadinha com caveira

O cartunista Mauro Biani, do jornal La Repubblica, deu destaque às acusações da CPI do Genocídio edit

Revista Fórum - Não é apenas nas ruas de Roma, onde circula por conta da reunião do G-20, que o presidente Jair Bolsonaro sofre críticas na Itália. O jornal italiano La Repubblica publicou na última quinta-feira (28) uma charge que mostra o presidente jogando bola com um cadáver em razão do relatório final da CPI do Genocídio.

“‘Um homem de verdade não fica doente com Covid’. Brasil: Inquérito do Senado: Bolsonaro é julgado por crimes contra a humanidade”, escreveu o chargista Mauro Biani ao divulgar a arte no Twitter. A charge foi publicada no La Repubblica, segundo maior da Itália, na quinta-feira (28).

