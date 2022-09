Charles III é proclamado novo rei do Reino Unido

Altos funcionários do Estado, o arcebispo de Cantuária e membros da família real assinaram o documento, declarando Charles o novo monarca edit

Sputnik - Carlos III é formalmente proclamado novo rei do Reino Unido no Palácio de St. James neste sábado (10) durante uma reunião do chamado Conselho de Ascensão ao trono.

Altos funcionários do Estado, o arcebispo de Cantuária e membros da família real assinaram o documento, declarando Charles o novo monarca.

Espera-se que, após a sua proclamação, o novo rei faça sua declaração pessoal sobre a morte da rainha.

