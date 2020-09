Charlie Hebdo republica caricaturas polêmicas que motivaram atentados de 2015

O jornal francês Charlie Hebdo, conhecido após os atentados de 2015 em Paris, decidiu republicar charges polêmicas sobre religião muçulmana que desencadearam os ataques terroristas. A nova capa com os desenhos antigos foi divulgada na terça-feira e chega às bancas nesta quarta edit

O jornal satírico francês Charlie Hebdo, conhecido internacionalmente após os atentados de 2015 em Paris, decidiu republicar charges polêmicas sobre religião muçulmana que desencadearam os ataques terroristas. A reportagem é da CNN.

A nova capa com os desenhos antigos foi divulgada na terça-feira (1º) e chega às bancas nesta quarta (2), no mesmo dia do julgamento de 14 pessoas suspeitas de envolvimento nos atentados, acrescenta a reportagem.

O jornal menciona "tudo isso por isso" em letras garrafais, em uma edição especial em memória às 17 vítimas dos ataques cometidos em janeiro de 2015 na França.

