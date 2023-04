Chefe da AIEA quer ajustar sua iniciativa de segurança para usina nuclear de Zaporíjia

Apoie o 247

TASS - O diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), Rafael Grossi, está tentando "ajustar" sua iniciativa de segurança e proteção da Usina Nuclear de Zaporíjia para acelerar sua implementação, informou Mikhail Ulyanov, enviado da Rússia às organizações internacionais em Viena.

De acordo com o diplomata, certas mudanças nas abordagens de Grossi para garantir a segurança nuclear e física na usina nuclear ocorreram antes mesmo de sua última visita à usina em 29 de março.

"Ele [Grossi] se recusou a usar a palavra 'região' e indicou claramente que o objeto de proteção seria a própria usina, sem os territórios adjacentes a ela. Parece que não há como adiar o processo. Rafael Grossi está tentando para ajustar sua iniciativa de forma a acelerar sua implementação", explicou Ulyanov.

Grossi visitou a central nuclear de Zaporíjia em 29 de março. Ele inspecionou as instalações da usina que haviam sido danificadas pelos bombardeios ucranianos. Em particular, ele podia ver o local entre os reservatórios de refrigerante na quarta unidade de energia que havia sido atingida por um foguete ucraniano. Foi a segunda visita de Grossi à usina nuclear nos últimos seis meses (sua primeira visita ocorreu em 1º de setembro de 2022).

Em 5 de abril, o chefe da AIEA visitou Kaliningrado e discutiu as questões de segurança do Zaporíjia com representantes de alto escalão de várias agências russas.

