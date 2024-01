Chefe da diplomacia da Coreia do Norte inicia visita à Rússia

Apoie o 247

TASS - A ministra das Relações Exteriores da República Popular Democrática da Coreia, Choe Son Hui, fará a partir desta segunda-feira (15) uma visita oficial à Rússia a convite do Ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, informou o Ministério das Relações Exteriores da Rússia.

“De 15 a 17 de janeiro, a ministra das Relações Exteriores da República Popular Democrática da Coreia, Choe Son Hui, fará uma visita oficial à Rússia a convite do ministro das Relações Exteriores russo, Sergey Lavrov”, diz o comunicado.

Lavrov visitou Pyongyang em outubro de 2023. A visita foi programada para marcar o 75º aniversário do estabelecimento de relações diplomáticas entre a Rússia e a Coreia do Norte. O principal diplomata russo foi recebido pelo líder norte-coreano Kim Jong Un.

