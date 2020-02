Chefe da diplomacia europeia critica "Acordo do Século" proposto por Trump

O alto representante para a Política Externa da União Européia (UE), Josep Borrel, disse neste domingo (2), que o chamado "Acordo do Século", proposto pelos Estados Unidos para o Oriente Médio não terá êxito se os palestinos discordarem edit

O chefe da dilplomacia europeia, Josep Borel, enfatizou em entrevista neste domingo (2), que a União Europeia apoia a solução de dois Estados e o respeito ao direito internacional, a fim de alcançar a paz no Oriente Médio.

De maneira crítica, considerou que "o 'acordo do século' proposto pelo presidente dos Estados Unidos, Dinald Trump, e exaltado por Israel, "desafia muitos parâmetros acordados pela comunidade internacional: as fronteiras de 1967, conforme acordado por ambas as partes".

As declarações foram dadas em Amã, ao final de uma reunião com o ministro das Relações Exteriores da Jordânia, Ayman al-Safadi.

Trump lançou na semana passada o chamado "Acordo do Século" para resolver o conflito palestino-israelense, no entanto, ele desconhece as fronteiras existentes em 1967, antes da Guerra dos Seis Dias, através da qual Israel se apropriou dos territórios palestinos e sírios.

“Estamos cientes de que o conflito israelense-palestino é um dos mais longos e mais dolorosos da história. A experiência dos últimos 50 anos mostrou que, sem um acordo entre todas as partes, nenhum plano de paz tem a oportunidade de ter sucesso ", afirmou Borel, criticando o fato de que os palestinos não participaram da elaboração do acordo, informa a Telesul.