Chefe da OMS diz que parar financiamento da UNRWA terá consequências "catastróficas"

Reuters - O chefe da Organização Mundial da Saúde (OMS) alertou nesta quarta-feira que a interrupção do financiamento da agência da ONU para refugiados palestinos traria "consequências catastróficas" para a população da Faixa de Gaza, devastada pela guerra.

"Nenhuma outra entidade tem a capacidade de fornecer a escala e a amplitude da assistência que 2,2 milhões de pessoas em Gaza precisam urgentemente", disse Tedros Adhanom Ghebreyesus em uma coletiva de imprensa.

"Apelamos para que esses anúncios sejam reconsiderados", acrescentou, referindo-se às decisões de vários países de suspender o financiamento da agência da ONU após acusações de que alguns funcionários da agência participaram do ataque de 7 de outubro por militantes do Hamas.

O bombardeio e a ofensiva terrestre de Israel, lançados após esse ataque, deslocaram a maior parte da população de Gaza, deixaram muitas casas e infraestrutura civil em ruínas e causaram escassez aguda de alimentos, água e medicamentos.

A maioria dos hospitais de Gaza já parou de funcionar devido aos bombardeios e à escassez de combustível e suprimentos. O Hospital Nasser, em Khan Younis, no centro de Gaza, está funcionando apenas minimamente e encontra-se cercado por militares israelenses, segundo a Organização das Nações Unidas.

"As decisões de vários países de suspender os fundos para a UNRWA, o maior fornecedor de ajuda humanitária nessa crise, terão consequências catastróficas para o povo de Gaza", disse Tedros.

Ele disse que a OMS enfrentou "desafios extremos" para entregar suprimentos médicos no enclave. No entanto, a entidade conseguiu entregar suprimentos ao hospital Nasser na segunda-feira, mas a missão de entregar combustível e alimentos foi negada.

"A OMS tem enfrentado grandes dificuldades até mesmo para chegar aos hospitais no sul de Gaza", disse ele. "Foram registrados combates pesados perto de hospitais em Khan Younis, impedindo severamente o acesso de pacientes, profissionais de saúde e suprimentos às instalações de saúde."

Tedros disse que os funcionários da OMS no local estavam relatando uma crescente escassez de alimentos entre pacientes e profissionais de saúde no enclave.

"O risco de fome é alto e aumenta a cada dia, com hostilidades persistentes e acesso humanitário restrito", disse ele. "Todas as pessoas com quem nossas equipes conversam pedem comida e água."

