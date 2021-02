Chefe da ONU agradece à China por apoio ao multilateralismo

247 - O secretário-geral da Organização das Nações Unidas, António Guterres, expressou na última quarta-feira (10), sua gratidão à China e ao povo chinês por seu apoio ao multilateralismo e à Organização das Nações Unidas em sua mensagem de vídeo para o Ano Novo Lunar Chinês, que começa na sexta-feira.

"Agradeço à China e ao povo chinês por seu apoio contínuo ao multilateralismo e à Organização das Nações Unidas, em todos os pilares de nosso trabalho. Aguardo com expectativa nossa cooperação contínua", disse o chefe da ONU, informa a Xinhua.

Guterres começou sua mensagem em mandarim: "Chun Jie Kuai Le!" (Feliz Festival da Primavera!), "Envio os meus melhores votos a todos os que celebram o Ano Novo Lunar".

"Este ano é o Ano do Boi, o mesmo do ano do meu nascimento", disse o alto funcionário da ONU. "O boi simboliza energia, força e coragem. São essas as qualidades que o mundo precisa agora".

Sobre o COVID-19, o secretário-geral disse que no ano passado, a pandemia de COVID-19 trouxe grande incerteza e perturbação. No entanto, ele ressaltou que "em 2021, devemos nos unir para combater o vírus, tomar medidas sobre o clima e construir uma forte recuperação da pandemia".

Depois de expressar o desejo de manter uma cooperação mais estreita com a China e o povo chinês, o chefe da ONU expressou seus "votos de prosperidade, saúde e felicidade no Ano do Boi".

