Chefe da ONU continua esforços para financiar a UNRWA, boicotada por Israel e Ocidente

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

NAÇÕES UNIDAS, 29 de janeiro (Sputnik) - O Secretário-Geral da ONU, Antonio Guterres, vai liderar uma reunião de doadores para garantir financiamento para a Agência de Socorro e Obras da ONU para Refugiados Palestinos no Oriente Próximo (UNRWA), disse o porta-voz das Nações Unidas, Stephane Dujarric, na segunda-feira.

"Ele [Guterres] se encontrou com a representante permanente dos Estados Unidos [Linda Thomas-Greenfield] esta manhã e vai realizar uma reunião aqui em Nova York com os principais doadores para a UNRWA amanhã à tarde", disse Dujarric durante uma coletiva de imprensa.

continua após o anúncio

Dujarric afirmou que as Nações Unidas estão "horrorizadas" com as alegações de que alguns funcionários da UNRWA participaram do ataque a Israel em 7 de outubro, mas enfatizou que o organismo mundial precisa continuar o trabalho da UNRWA.

Na sexta-feira, o chefe da UNRWA, Philippe Lazzarini, disse que Israel compartilhou com a UNRWA dados sobre o suposto envolvimento de alguns funcionários da agência no ataque de 7 de outubro e prometeu responsabilizar qualquer pessoa implicada em atos de terrorismo. Os Estados Unidos, França, Alemanha, Itália, Canadá e Reino Unido responderam às alegações suspendendo o financiamento para a UNRWA.

continua após o anúncio

As alegações foram reveladas após a Corte Internacional de Justiça afirmar considerar "plausíveis" as acusações de genocídio conduzido por Israel contra os palestinos na Faixa de Gaza e examinará o assunto. A CIJ também emitiu medidas provisórias, declarando que Israel - e a comunidade internacional - devem tomar medidas para garantir a proteção da vida civil, incluindo a entrega rápida de suprimentos ao enclave palestino sitiado.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: