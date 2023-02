Chefe da ONU diz que presidente sírio concordou em ampliar acesso para ajuda a partir da Turquia

Apoie o 247

(Reuters) — O presidente sírio, Bashar al-Assad, concordou em permitir entregas de ajuda humanitária das Nações Unidas em áreas controladas pela oposição a noroeste da Síria por meio de duas passagens de fronteira da Turquia por três meses, disse o secretário-geral da ONU, António Guterres, nesta segunda-feira.

Assad concordou em abrir as travessias de Bab Al-Salam e Al Ra'ee, disse Guterres em comunicado após o chefe de assistência da ONU, Martin Griffiths, se reunir com o presidente sírio em Damasco nesta segunda-feira. Griffiths informou o Conselho de Segurança da ONU sobre a decisão de Assad durante uma reunião a portas fechadas, disseram diplomatas à Reuters.

O movimento vem uma semana após um terremoto atingir a Turquia e a Síria, matando mais de 37 mil pessoas. O acordo de Assad permite às Nações Unidas usar um total de três passagens de fronteira da Turquia para chegar ao noroeste da Síria, devastado pela guerra.

A ONU já tem uma autorização do Conselho de Segurança para usar a passagem de fronteira de Bab al-Hawa. Ele tem usado essa rota desde 2014 para dar assistência a milhões de pessoas necessitadas no noroeste. O Conselho de Segurança concordou com a autorização após o governo sírio se opor à medida.

“À medida que o número de vítimas do terremoto de 6 de fevereiro continua aumentando, é de extrema urgência fornecer alimentos, saúde, nutrição, proteção, abrigo, suprimentos de inverno e outros suprimentos para todas as milhões de pessoas afetadas”, disse Guterres.

