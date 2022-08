Chefe da ONU diz que risco nuclear atual é o mais grave em décadas

"Os países com armas nucleares devem comprometer-se a não utilizar essas armas de forma incipiente", salientou António Guterres edit

TASS - O risco nuclear está atualmente no ponto mais alto das últimas décadas, disse o Secretário-Geral das Nações Unidas, António Guterres, na segunda-feira.

"O risco nuclear atingiu o seu ponto mais alto em décadas", disse ele numa reunião do Conselho de Segurança das Nações Unidas.

"Os países com armas nucleares devem comprometer-se a não utilizar essas armas de forma incipiente", salientou. "Devem também assegurar aos Estados que não possuem armas nucleares que não utilizarão - ou ameaçarão utilizar - armas nucleares contra eles, e ser transparentes em todo o processo. A rixa de sabres nucleares tem de parar".

"Precisamos que todos os Estados se comprometam novamente com um mundo livre de armas nucleares e que não poupem esforços para virem à mesa das negociações para aliviar as tensões e acabar de uma vez por todas com a corrida às armas nucleares", disse Guterres.

