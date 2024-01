Chefe da ONU pede que financiamento para agência de assistência aos palestinos seja renovado

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - O secretário-geral da ONU, António Guterres, apelou neste domingo pela retomada do financiamento à Agência das Nações Unidas para os Refugiados da Palestina (UNRWA), suspenso por vários países devido às possíveis ligações de alguns dos seus funcionários com o movimento Hamas, informa o RT.

O chefe da ONU observou que as atividades da agência são essenciais para a sobrevivência dos dois milhões de civis da Faixa de Gaza e que as dezenas de milhares de funcionários que trabalham em condições perigosas não devem ser penalizados. Neste sentido, pediu aos governos que “pelo menos garantam a continuidade das operações da UNRWA”.

continua após o anúncio

Ele também garantiu que a ONU está tomando “medidas rápidas” na investigação. Assim, dos 12 arguidos, nove já foram identificados e despedidos, a morte de alguns deles foi confirmada e está a ser apurada a identidade dos restantes dois, acrescentou.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: