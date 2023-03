Chefe da ONU ressalta importância de estender acordo de grãos em reunião com Zelensky

Apoie o 247

NAÇÕES UNIDAS, 8 de março (Sputnik) - O secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, reiterou na quarta-feira a necessidade de estender o acordo de exportação de grãos - formalmente conhecido como Iniciativa de Grãos do Mar Negro - durante uma reunião com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, em Kiev.



"Quero ressaltar a importância crítica da implantação da Iniciativa de Grãos do Mar Negro em 18 de março e de trabalhar para criar as condições para permitir o maior uso possível das infraestruturas de exportação através do Mar Negro, de acordo com os objetivos da iniciativa", disse Guterres a repórteres.



Guterres destacou a importância da continuidade da exportção de grãos e fertilizantes da Ucrânia e da Rússia para garantir a segurança alimentar, bem como preços acessíveis dos alimentos em todo o mundo.

