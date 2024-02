Chefe da Organização Mundial de Saúde faz novo apelo por um cessar-fogo

Apoie o 247

Reuters – O chefe da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, reiterou na segunda-feira o apelo por um cessar-fogo na região de Gaza, expressando profunda preocupação com os ataques israelenses em Rafah, onde a maioria dos residentes fugiu do enclave. Autoridades de saúde locais informaram que os ataques aéreos israelenses durante a noite resultaram na morte de 48 pessoas em Rafah. Ghebreyesus destacou a deterioração da infraestrutura de saúde em Gaza, com apenas 15 dos 36 hospitais funcionando parcialmente.

O chefe da OMS falou durante o World Government Summit em Dubai, pedindo acesso seguro para equipes e suprimentos humanitários, a libertação de reféns pelo grupo Hamas e um cessar-fogo imediato. Desde o início da guerra em outubro, milhares de vidas foram perdidas e a crise humanitária aprofundou-se, com a ONU alertando para uma situação de fome em Gaza, onde uma em cada cinco crianças sofre de desnutrição aguda. Israel planeja atacar Rafah, último reduto de relativa segurança no enclave, onde mais de um milhão de pessoas deslocadas se refugiaram nas ruas, lotes vazios e praias.

Ghebreyesus enfatizou os desafios enfrentados pelas equipes de ajuda humanitária diante das crescentes necessidades. Ele destacou que, embora tenham sido entregues 447 toneladas métricas de suprimentos médicos em Gaza, isso representa apenas uma fração das necessidades em constante expansão.

