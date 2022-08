Chefe da Otan admite que situação no Afeganistão é tragédia para a aliança militar

O que vimos no ano passado é, na verdade, um grande revés e uma tragédia para o Afeganistão, diz secretário-geral da aliança atlântica edit

Sputnik - O secretário-geral da Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte), Jens Stoltenberg, admitiu nesta quarta-feira (17) que a situação no Afeganistão se transformou em uma tragédia para a organização.

"A situação no Afeganistão, um ano depois que o Talibã (sob sanções da ONU por atividades terroristas) chegou ao poder, tornou-se uma tragédia não apenas para o povo afegão, mas também para todos os países da Otan", admitiu Jens Stoltenberg.

"O que vimos no ano passado é, na verdade, um grande revés e uma tragédia para o Afeganistão, mas também para todos os aliados e parceiros que trabalharam tanto para criar um Afeganistão mais pacífico e democrático", disse ele durante uma coletiva de imprensa.

Segundo o secretário-geral da Otan, os países ocidentais conseguiram lidar com o terrorismo em território afegão, mas não cumpriram a tarefa "muito mais ambiciosa" de construir um "Estado livre e democrático".

O governo afegão interino liderado pelo Talibã chegou ao poder no outono passado após a retirada das tropas americanas do país e o colapso do governo apoiado pelos EUA.

