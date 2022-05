Chefe da Otan prevê 'guerra de atrito' prolongada na Ucrânia

Apoie o 247

Sputnik - A situação na Ucrânia está se transformando em uma prolongada "guerra de atrito", e os aliados da Otan devem se preparar para estender seu apoio à Ucrânia por um período mais longo, disse o secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg, nesta quinta-feira (26).

EUA discutem com a Ucrânia perigo de escalada se Kiev atacar a Rússia

Os Estados Unidos discutiram com a Ucrânia o possível perigo de escalada do conflito atual se Kiev atacar a Rússia diretamente, informou a Reuters nesta quinta-feira (26).



O governo dos EUA está preocupado com a escalada, porém ainda não quer colocar limites geográficos ou amarrar muito as mãos com o equipamento que está fornecendo à Ucrânia.

