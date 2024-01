Chefe da Otan reconhece avanços do exército russo na Ucrânia

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

(Sputnik) — O secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg, admitiu que os militares da Rússia "estão avançando ativamente" em diferentes direções na Ucrânia.

"A situação no campo de batalha é complicada. Atualmente, a Rússia está avançando ativamente em muitas direções", comentou Stoltenberg durante uma discussão no âmbito do Fórum Econômico Mundial em Davos.

continua após o anúncio

O secretário-geral da Aliança acrescentou que a contraofensiva dos ucranianos no verão passado "não deu os resultados que todos nós esperávamos" e chamou os aliados a não subestimar a Rússia.

A última rodada de conversações entre Moscou e Kiev, para alcançar um acordo de fim das hostilidades, ocorreu em 29 de março de 2022 na cidade turca de Istambul e, desde então, os países não retomaram as negociações. Moscou declarou-se repetidamente disposta a reiniciar o processo de negociação com Kiev, mas condicionou isso à anulação do decreto ucraniano que proíbe retomar as negociações com a Rússia.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: