Chefe da política externa da UE critica plano de despejo forçado de palestinos de Gaza

247 - O chefe da política externa da União Europeia, Josep Borrell, condenou na quinta-feira declarações de "alguns representantes do governo israelense" sobre a possibilidade de reassentamento forçado de palestinos fora da Faixa de Gaza, informou a agência Sputnik.

"Declarações de alguns representantes do governo IL sobre tornar a vida impossível para civis em Gaza, forçando-os finalmente a sair, são perturbadoras, contraproducentes e perigosas", escreveu Borrell no X.

Os civis em Gaza devem ser protegidos, e quaisquer alusões a deslocamentos forçados são "completamente inaceitáveis", acrescentou.

A observação de Borrell surge em meio às audiências públicas iniciais do Tribunal Internacional de Justiça para investigar as alegações da África do Sul de que o exército de ocupação israelense estaria cometendo genocídio em Gaza.

O ministro da Segurança Nacional de Israel, Itamar Ben-Gvir, e o ministro das Finanças, Bezalel Smotrich, repetidamente fizeram declarações defendendo a limpeza étnica de palestinos da Faixa de Gaza e substituí-los por colonos israelenses.

