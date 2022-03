Chefe da República Popular de Donetsk ordena formação de governo local em Mariupol

Apoie o 247

TASS - O chefe da República Popular de Donetsk (RPD), Denis Pushilin, ordenou a formação de uma administração municipal em Mariupol, de acordo com um decreto publicado no site do chefe do RPD nesta quinta-feira, 31.



"Uma administração local da República Popular de Donetsk deve ser formada na cidade de Mariupol", diz o documento.



Pushilin também deu instruções ao chefe da administração da cidade de Mariupol para garantir o desenvolvimento e aprovação de um regulamento relacionado à administração da cidade, sua estrutura e pessoal. O decreto também ordena a criação de administrações distritais em Mariupol, incluindo a nomeação de seus chefes. Essas etapas devem ser tomadas em coordenação com a administração do chefe do DPR. O decreto entra em vigor hoje.

