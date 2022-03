Chefe das forças armadas britânicas diz que ingleses não devem lutar na Ucrânia

Apoie o 247

Sputnik – O chefe das forças armadas do Reino Unido, o almirante Tony Radakin, disse neste domingo (6) que é "ilegal e inútil" que britânicos pensem em lutar contra a Rússia na Ucrânia.

Os comentários do principal responsável pelo Exército do Reino Unido contradizem a secretária de Relações Exteriores britânica Liz Truss, que disse que apoia qualquer um que quisesse se "voluntariar".

Em declaração a uma emissora de TV britânica, o chefe do Estado-Maior de Defesa do Reino Unido, Tony Radakin, reforçou que "é ilegal e inútil para os militares do país, e também para a população civil, pensar em lutar na Ucrânia".

Radakin disse que isso "não é uma coisa sensata de se fazer", e rechaçou a ideia de Liz Truss. As informações foram confirmadas pelo South China Morning Post.

Nos últimos dias, o Ministério da Defesa da Rússia disse que mercenários enviados pelo Ocidente para apoiar o regime nacionalista de Kiev não podem ser considerados combatentes, segundo o direito internacional.

