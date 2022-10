Chefe de política externa da UE diz não ter indicativos de quem sabotou os gasodutos Nord Stream

Apoie o 247

ICL

Sputnik - O chefe de política externa da União Europeia (UE), Josep Borrell, disse à Sputnik que não há evidências apontando para os autores de ataques terroristas aos oleodutos Nord Stream 1 e 2 (Corrente do Norte 1 e 2) da Rússia. A declaração sobre o ataque, ocorrido no mar Báltico na altura da Dinamarca no mês passado, foi dada nesta quinta-feira (27).

Quando perguntado se a União Europeia tinha alguma evidência que apontasse os responsáveis pelos danos aos gasodutos russos, Borrell disse que não havia provas.

Ele falou sobre o assunto após uma reunião plenária de chanceleres da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (CELAC) e da UE em Buenos Aires, na Argentina, hoje (27).

No final de setembro, foram registrados vazamentos de combustível nos oleodutos da rede Nord Stream no mar Báltico.

Autoridades suecas e dinamarquesas suspeitam que o incidente foi resultado de sabotagem.

A Procuradoria-Geral da Rússia está investigando os incidentes como atos de terrorismo internacional.

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.