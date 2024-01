Chefe de política externa da União Europeia afirma que Israel financiou o Hamas para enfraquecer Autoridade Palestina

Apoie o 247

Reuters - O chefe de política externa da União Europeia, Josep Borrell, disse nesta sexta-feira que o Estado de Israel financiou a criação do grupo militante palestino Hamas em uma tentativa de enfraquecer a Autoridade Palestina.

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, negou acusações feitas por seus oponentes em Israel e alguns veículos de mídia globais de que seu governo passou anos apoiando ativamente o Hamas em Gaza.

"Sim, o Hamas foi financiado pelo governo de Israel em uma tentativa de enfraquecer a Autoridade Palestina, liderada pelo Fatah", disse Borrell em um discurso na Universidade de Valladolid, sem dar mais detalhes sobre esse suposto financiamento.

