Chefe do Conselho da UE apoia Macron em impulso por autonomia estratégica da Europa

China Daily - O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, deu o seu apoio à chamada do Presidente francês Emmanuel Macron por uma autonomia estratégica europeia em relação aos Estados Unidos, o que tem gerado controvérsia nos EUA e em alguns cantos da Europa.

Michel afirmou na terça-feira que os líderes europeus estão cada vez mais favoráveis ao impulso de Macron por uma "autonomia estratégica" em relação aos EUA.

O ex-primeiro-ministro belga sugeriu que a posição de Macron não é isolada entre os líderes da União Europeia. Ele disse que, embora Macron tenha falado como presidente francês, sua opinião reflete uma mudança crescente entre os líderes da UE.

"Houve um avanço significativo em relação à autonomia estratégica comparado a vários anos atrás", disse ele ao programa de TV francês La faute a l'Europe, que será exibido na quarta-feira, segundo o site de notícias Politico, que publicou na terça-feira.

"No que se refere à relação com os Estados Unidos, está claro que pode haver nuances e sensibilidades em torno da mesa do Conselho Europeu. Alguns líderes europeus não diriam as coisas da mesma maneira que Emmanuel Macron... Acho que muitos realmente pensam como Emmanuel Macron", disse Michel, que visitou a China no início de dezembro para se encontrar com líderes chineses.

Macron disse aos repórteres em seu voo de Pequim para Guangzhou, província de Guangdong, durante sua visita de estado à China na semana passada que a Europa precisava reduzir sua dependência dos EUA e evitar ser arrastada para "crises que não são nossas", referindo-se a uma possível crise no Estreito de Taiwan entre os EUA e a China.

Balazs Orban, diretor político do primeiro-ministro húngaro Viktor Orban, também apoiou a visão de Macron.

Ele disse que atualmente a UE está adotando acriticamente a posição dos EUA, apresentando os interesses dos EUA como simplesmente os interesses europeus.

"As ações que estão sendo tomadas fazem parecer que os interesses europeus são os mesmos que os interesses americanos. No momento, não vejo a UE ou os maiores países da UE buscando a soberania - nem mesmo as instituições da UE estão fazendo isso", disse ele em um tweet na noite de segunda-feira.

Macron continuou a defender a "soberania europeia" em um discurso na terça-feira no Instituto Nexus em Haia, durante uma visita de estado à Holanda.

Ele disse que a soberania europeia pode ter soado como apenas uma ideia francesa ou até mesmo uma ilusão. Macron apontou para o perigo de uma Europa que é muito dependente de outras potências mundiais, dizendo que isso coloca a Europa na posição de não poder decidir por si mesma.

A soberania europeia deve significar que o continente pode "escolher nossos parceiros e moldar nosso próprio destino" em vez de ser "mero espectador (da) evolução dramática deste mundo", disse ele. "Isso significa que devemos nos esforçar para ser criadores de regras em vez de tomadores de regras."

O plano de Macron para a soberania europeia tem seis medidas-chave, incluindo um orçamento de defesa comum, simplificação dos procedimentos de imigração e asilo e o desenvolvimento de uma nova parceria com a África.

Macron esteve em visita de Estado de dois dias à Holanda. Ele e sua esposa Brigitte foram recebidos na terça-feira com honras militares e hinos nacionais no Palácio Real de Amsterdã pelo rei Willem-Alexander e sua esposa Máxima.

Foi a primeira visita de um presidente francês à Holanda desde a viagem de Jacques Chirac em 2000.

