Chefe do Pentágono conversa por telefone com ministros da Defesa da Rússia e da Ucrânia

247 - O secretário de Estado dos Estados Unidos, Lloyd Austin, manteve uma conversação por telefone na última sexta-feira (13) com o ministro da Defesa da Rússia, Sergey Shoygu, informa a Tass.

Austin pediu a Shoygu o fim imediato do conflito na Ucrânia e enfatizou a importância de manter linhas de comunicação.

Uma autoridade dos EUA, falando sob a condição de anonimato, disse que a ligação, requisitada por Austin, durou cerca de uma hora, mas não resolveu nenhum assunto específico ou levou a mudanças diretas no que a Rússia está fazendo na Ucrânia, informa a Reuters.

A autoridade descreveu o tom da ligação como "profissional".

A agência de notícias russa Tass publicou uma declaração do Ministério da Defesa russo dizendo que a ligação aconteceu "por iniciativa do lado norte-americano".

Em conversação também por telefone neste domingo (15) com o ministro da Defesa ucraniano, Alexei Reznikov, Lloyd Austin reiterou o apoio inabalável dos EUA à soberania da Ucrânia e garantiu esforços de assistência de segurança para reforçar a capacidade desse país de combater a agressão russa, disse John Kirby, porta-voz do Departamento da Defesa dos EUA. Austin e Reznikov discutiram a situação na Ucrânia e as necessidades de Kiev em armamentos.

O chefe do Pentágono relatou ao ministro da Defesa ucraniano a conversa por telefone com o ministro da Defesa russo, Sergey Shoigu. no domingo, sobre sua conversa , em 13 de maio, disse o porta-voz do Departamento de Defesa dos EUA, John Kirby, em um comunicado por escrito após as negociações.

Também Austin e Reznikov discutiram a situação na Ucrânia e as necessidades de Kiev em armamentos, disse o porta-voz do Departamento de Defesa dos EUA, John Kirby.

