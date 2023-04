Chega a 47 número de mortos entre supostos integrantes de seita no Quênia

A polícia do país africano investiga a morte de seguidores de uma seita religiosa edit

247 - Um total de 26 corpos foi exumado neste domingo (23) no leste do Quênia, na África, aumentando para 47 o número de cadáveres encontrados pela polícia em três dias, em uma investigação sobre a morte de seguidores de uma seita religiosa.

"Hoje [domingo], exumamos 26 corpos, o que eleva o número total para 47", declarou Charles Kamau, chefe de investigações criminais do subcomitê de Malindi (leste do País), de acordo com informações publicadas pela agência de notícias AFP.

Autoridades encontraram na semana passada os corpos de quatro adeptos da Igreja Internacional da Boa Nova (Good News International Church, em inglês), dirigida por Makenzie Nthenge, que teria incentivado seus seguidores a jejuar para "conhecer Jesus".

Em relatório, a polícia disse que recebeu informações sobre várias pessoas "mortas de fome com o pretexto de conhecer Jesus depois que um suspeito, Makenzie Nthenge, pastor da Igreja Internacional da Boa Nova, fez nelas uma lavagem cerebral".

