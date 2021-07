Chega a Cuba ajuda humanitária da Rússia

247 - Aviões cargueiros russos transportaram uma carga de 88,8 toneladas de farinha de trigo de qualidade superior, um milhão de máscaras descartáveis, latas de conservas e óleo de girassol refinado de primeira classe para Havana, confirmaram funcionários da embaixada russa em Cuba, informa a Prensa Latina.

Durante a cerimônia de recepção, a Ministra do Comércio Interno de Cuba, Betsy Díaz, agradeceu ao governo russo o gesto, em nome do povo, do Partido e das autoridades da ilha. Cuba atravessa momentos complexos no enfrentamento à Covid-19.

Também esteve presente o embaixador da Federação Russa em Cuba, Andrei Guskov, que frisou que esta ajuda humanitária chega no momento em que a ilha enfrenta as consequências do bloqueio econômico, comercial e financeiro dos Estados Unidos e da pandemia de Covid-19.

PUBLICIDADE

Guskov anunciou que a Rússia está trabalhando em coordenação com Cuba para atender às necessidades específicas de medicamentos, uma das questões mais carentes, e nos próximos dias será recebida outra carga de ajuda com remédios enviados de Moscou.

PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.