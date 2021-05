Chega ao Brasil primeiro voo com deportados dos EUA na gestão Biden

Segundo relatos, o grupo de brasileiros é formado por 30 pessoas, sendo somente uma mulher. Os passageiros viajaram com os pés e mãos algemados edit

247 - Chegou ao Brasil nesta sexta-feira (21) o primeiro voo com brasileiros deportados dos Estados Unidos durante a gestão do presidente Joe Biden. A aeronave aterrissou no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins.

Os passageiros viajaram com as mãos e pés algemados. De acordo com relatos dos viajantes, o grupo é formado por 30 pessoas.

Desta vez, diferentemente do que ocorria no governo Donald Trump, nenhuma família estava a bordo. Também não havia nenhuma criança. Apenas uma mulher estava entre os 30 passageiros.

Os deportados embarcaram na cidade de Florence, no Arizona.

