'Chega de falar de cloroquina', diz militar que chefia a testagem da covid nos EUA

"Até agora já fizeram cinco estudos controlados que não mostraram qualquer benefício da hidroxicloroquina no tratamento de Covid-19", disse em entrevista o secretário assistente do ministério da Saúde dos EUA, Brett Giroir, sem mencionar Donald Trump edit

247 - O almirante e secretário assistente do ministério da Saúde dos EUA, Brett Giroir, responsável por coordenar a aplicação de testes de covid-19 no país, criticou neste domingo (2) a defesa do uso da hidroxicloroquina no tratamento da Covid-19, como o faz o presidente Donald Trump.

"A maioria dos médicos atuam baseados em evidências e eles não se deixarão influenciar pelo que aparece no Twitter ou qualquer outro lugar. E a evidência científica mostra que a hidroxicloroquina não é efetiva neste momento", disse o militar, em entrevista ao programa Meet The Press, da TV NBC, sem mencionar Trump diretamente.

"Até agora já fizeram cinco estudos controlados que não mostraram qualquer benefício da hidroxicloroquina no tratamento de Covid-19. Portanto, atualmente, nós não a recomendamos como tratamento", acrescentou.

Desde os primeiros dias da pandemia, Trump tem promovido sua crença de que a hidroxicloroquina, uma droga usada no tratamento da malária, poderia ajudar a tratar a doença. Em maio, ele disse que tomou o tratamento não comprovado, de forma preventiva, por duas semanas.

No Brasil, Jair Bolsonaro faz uma defesa ostensiva do uso da cloroquina contra a Covid-19, mesmo sem comprovação científica de sua eficácia. Neste domingo, Bolsonaro circulou de moto por Brasília e, parando em uma farmácia, perguntou se o remédio estava à venda. "Olha aí, barato, viu", disse.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.