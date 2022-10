Chegam a Beijing todas as 38 delegações para o 20º Congresso Nacional do PCCh

A representante do 20º Congresso Nacional do PCCh, Xu Chuanzi, disse que se trata de um grande evento na nova marcha da nação chinesa rumo à grande revitalização edit

Apoie o 247

ICL

Rádio Internacional da China (CRI) - Todas as 38 delegações participantes do 20º Congresso Nacional do Partido Comunista da China (PCCh) chegaram no sábado (14) em Beijing.

Os representantes disseram que o evento ocorre em um momento crítico em que todo o Partido e todos os grupos étnicos da China estão marchando para a meta do segundo centenário de construir de forma integral um grande país socialista moderno.

A representante do 20º Congresso Nacional do PCCh, Xu Chuanzi, disse que se trata de um grande evento na nova marcha da nação chinesa rumo à grande revitalização, e certamente unirá e conduzirá todos os grupos étnicos para escreverem um capítulo ainda mais magnífico na história da China.

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.