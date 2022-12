Chile abrirá embaixada na Palestina até 2025, diz Boric

Apoie o 247

MOSCOU, 22 de dezembro (Sputnik) - O presidente do Chile, Gabriel Boric, anunciou os planos de seu país de abrir uma embaixada na Palestina antes do final de seu mandato em 2025.

"Vamos elevar o status da representação oficial na Palestina, agora temos um encarregado de negócios lá, planejamos abrir uma embaixada antes do final do nosso mandato", disse Boric durante um encontro com a comunidade palestina, como citado pela rádio chilena Cooperativa.

O presidente também lamentou que a Palestina não esteja no mapa.

Um dos principais objetivos dos palestinos é restaurar a fronteira com Israel para onde estava antes da Guerra dos Seis Dias de 1967, com possibilidade de troca territorial. Os palestinos esperam criar seu próprio Estado na Cisjordânia e na Faixa de Gaza, com Jerusalém Oriental como capital. Israel, por sua vez, é hostil à ideia de restaurar as fronteiras anteriores e compartilhar Jerusalém, que os israelenses consideram sua capital histórica e indivisível.

