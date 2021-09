Chile: ato homenageia Salvador Allende e denuncia ditadura Pinochet (vídeo)

Diferentes grupos de direitos humanos no Chile realizaram uma marcha neste sábado para relembrar o assassinato de Salvador Allende, derrubado pelo general Augusto Pinochet há 48 anos edit

TeleSur - Diferentes grupos de direitos humanos no Chile realizaram uma marcha neste sábado para relembrar o assassinato de Salvador Allende, derrubado pelo general Augusto Pinochet, que há 48 anos liderou o golpe contra o governo popular.

Durante a passeata, quando os manifestantes passaram pelo Palácio de Moneda, tocaram o último discurso de Allende que proferiu momentos antes de ser executado em 11 de setembro de 1973, após se recusar a se render ao exército golpista.

A marcha massiva em Santiago foi reprimida pelos Carabineros ao passar pelo palácio de La Moneda.

AHORA CHILE - hacia el cementerio general marchan las y los chilenos @teleSURtv pic.twitter.com/OSQuob1hZn — Paola Dragnic (@PaoladrateleSUR) September 11, 2021

Manifestantes convocados pela Juventude Comunista (JJ.CC) em direção ao Cemitério Geral, foram parados por barricadas e fogos de artifício perto da sede do governo.

Fogos de artifício foram atirados contra os policiais, situação que foi respondida com gás lacrimogêneo. O prefeito de Santiago Irací Hassler (PC) participa da marcha.

A marcha chegou ao cemitério geral onde homenagearão as vítimas do golpe militar.

Diversos eventos em memória de Salvador Allende acontecerão neste sábado em cidades chilenas como Valparaíso e contra a ditadura de Pinochet.

No cemitério, os Carabineros tentaram entrar no Memorial dos Detidos e Desaparecidos usando gás lacrimogêneo e canhões de água, quando já havia milhares de pessoas lá dentro esperando para homenagear as vítimas de 11 de setembro de 1973.

Anteriormente, por volta das 9h30, foi feita uma homenagem no monumento a Salvador Allende, localizado em Morandé 80 -plaza de la Constitución- onde estava prevista a entrega de uma coroa de flores.