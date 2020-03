Chile tem escolas ocupadas e atos nesta quarta e governo reage com repressão

Estudantes estão liderando ocupações de escolas e realizam ato nesta quarta-feira, 11. À crise política que ocorre no Chile desde o final do ano passado, o governo responde como tiros e bombas edit

247 - O canal TeleSur informa que nesta quarta-feira, 11, em Santiago do Chile, está ocorrendo uma jornada de protestos liderada por alguns estudantes. Ela ocorre há poucos dias antes do início do ano escolar chileno e a uma gigantesca crise política do governo de Sebastián Piñera, que ocorre desde o final do ano passado.

Segundo informa o canal, algumas escolas amanheceram ocupadas pelos estudantes. As autoridades chilenas confirmaram pelo menos noves estabelecimentos escolares tomada pelos estudantes.

A isso, o governo respondeu com repressão. Veja os vídeos.

TeleSur:





Policiais cercando um manifestante: