Chile é atingido por terremoto de magnitude 5,2

Sputnik - Um terremoto moderado foi registrado nesta tarde no norte do Chile, segundo dados do Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS).

O tremor, de magnitude 5,2, se deu a 120 quilômetros de Antofagasta, cidade portuária e capital regional de uma zona mineira no deserto do Atacama. A profundidade do abalo, de acordo com USGS, foi de 73,6 quilômetros.

Segundo o Centro Sismológico Nacional da Universidade do Chile (CSN), o terremoto teria, na verdade, uma magnitude de 5,5.

