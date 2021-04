Chile fecha fronteiras em abril por aumento de infectados por coronavírus

247 - O Chile anunciou, nesta quinta-feira (1), que fechará suas fronteiras durante o mês de abril por causa do aumento dos casos de coronavírus no país. A informação foi divulgada a subsecretária de Prevenção de Delito, Katherine Martorell, em uma nota, de acordo com informação publicada pela Agência France-Presse.

A medida, que entra em vigor na próxima segunda-feira (5), foi anunciada ao mesmo tempo que autoridades chilenas informaram o número diário mais alto de contágios de coronavírus nesta pandemia: 7.830 casos e 193 mortos.

"Precisamos com urgência de um esforço adicional, porque estamos em um momento muito crítico da pandemia", disse o porta-voz do governo Jaime Bellolio.

O Chile tem 24% de sua população vacinada com as duas doses necessários. A meta é vacinar 80% da população antes de 30 de junho, neste país de 19 milhões de habitantes.

Brasil

O número de pessoas vacinadas contra a Covid-19 com ao menos a primeira dose no Brasil chegou a 17.620.872 nesta quarta-feira (31), de acordo com dados reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa.

A quantidade representa 8,32% do total da população brasileira. Nas últimas 24 horas, 683.788 doses foram aplicadas.

