China acelerará reunificação de Taiwan após passagem de Pelosi

247 - Após a visita da presidente da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, a Taiwan, a China acelerará suas movimentações para reunificar a ilha rebelde a seu território, diz artigo de Yang Sheng, repórter-chefe do Global Times.

"Analistas de ambos os lados do Estreito de Taiwan disseram que esse movimento arriscado mudará totalmente a situação na região, enquanto o continente dominará e acelerará mais ativamente o processo de reunificação com medidas abrangentes, incluindo ações militares e políticas, e essas ações permitirão que os EUA e as autoridades separatistas do Partido Democrático Progressista (DPP) sintam a dor", escreveu.

A visita de Pelosi à ilha é vista como uma 'provocação perigosa' pela China. Segundo Sheng, os movimentos para tomar de volta Taiwan podem incluir ataques militares da China. "Isso pode incluir o ataque a alvos militares de Taiwan, assim como o ELP fez na crise anterior do Estreito de Taiwan, empurrando uma nova legislação para a reunificação nacional, enviando aeronaves e navios militares para entrar no "espaço aéreo" e nas "áreas de água" da ilha controladas pelas autoridades de Taiwan e pondo fim ao cessar-fogo tácito com os militares de Taiwan".

"Analistas chineses disseram que a luta entre a China e os EUA neste momento é sobre dignidade e interesses estratégicos concretos, mas o último é muito mais importante, então a China não se concentrará apenas em jogar um jogo de galinha e falcão com Pelosi , pois mudar toda a situação da região é muito mais significativo e valioso", diz o texto, que complementa: "esses são atos sem precedentes de declaração de soberania sobre Taiwan e, se a China puder enviar seu sinal de determinação para conter efetivamente as provocações feitas pelos EUA e outros países ocidentais, a situação será a favor do lado chinês no futuro", segundo Wang Jiangyu, professor de direito da Universidade da Cidade de Hong Kong.

