China acusa EUA de espalhar vírus político sobre a covid-19

247 - A China acusou os Estados Unidos de politizar a pandemia e de fazer relatório com o intuito de afetar as relações dos chineses com outros países. "A comunidade de inteligência dos EUA compilou recentemente um assim chamado relatório sobre as origens da COVID-19. Trata-se de um relatório mendaz elaborado para fins políticos. Não tem qualquer base científica ou credibilidade", postou a Embaixada da China no Brasil em sua conta no Twitter.

De acordo com a embaixada, "sem fornecerem quaisquer provas, os EUA têm inventado uma história atrás da outra para difamar e acusar a China". "O objetivo é utilizar o rastreio das origens para transferir a culpa para a China e espalhar o vírus político", continuou.

"Advertimos o lado americano que a politização do rastreio das origens não levará a lugar nenhum. Instamos os EUA a deixarem imediatamente de fazer qualquer coisa que envenene a atmosfera de cooperação internacional em matéria de rastreio de origens", acrescentou.

PUBLICIDADE

A comunidade de inteligência dos EUA compilou recentemente um assim chamado relatório sobre as origens da COVID-19. Trata-se de um relatório mendaz elaborado para fins políticos. Não tem qualquer base científica ou credibilidade — Embaixada da China no Brasil (@EmbaixadaChina) August 28, 2021

PUBLICIDADE

Sem fornecerem quaisquer provas, os EUA têm inventado uma história atrás da outra para difamar e acusar a China. O objetivo é utilizar o rastreio das origens para transferir a culpa para a China e espalhar o vírus político — Embaixada da China no Brasil (@EmbaixadaChina) August 28, 2021

PUBLICIDADE

Advertimos o lado americano que a politização do rastreio das origens não levará a lugar nenhum. Instamos os EUA a deixarem imediatamente de fazer qualquer coisa que envenene a atmosfera de cooperação internacional em matéria de rastreio de origens+ — Embaixada da China no Brasil (@EmbaixadaChina) August 28, 2021

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais: