China acusa EUA de tentar formar uma Otan do Pacífico para impor seus interesses na Ásia

Sputnik - O ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, acusou os Estados Unidos de tentar construir uma versão no Pacífico da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN).

Durante sua conferência anual após o Congresso do Povo em Pequim, Wang Yi assegurou que as verdadeiras intenções das ações da OTAN e dos EUA na Ásia são formar um bloco político e econômico que contrarie o poder da China no mundo.

"As ações perversas vão contra a aspiração comum da região por paz, desenvolvimento, cooperação e resultados em que todos ganham. Elas estão fadadas ao fracasso", disse Yi.

O ministro das Relações Exteriores chinês também criticou os EUA e a OTAN por se manifestarem a favor do princípio da soberania da Ucrânia, mas não aplicar os mesmos critérios ao falar de Taiwan e da China.

Por outro lado, em relação ao conflito entre a Ucrânia e a Rússia, Wang Yi disse que sua relação com a Rússia continua “sólida como uma rocha” e assim permanecerá no futuro.

"Não importa quão precária e desafiadora seja a situação internacional, a China e a Rússia manterão o foco estratégico e avançarão constantemente em nossa parceria e coordenação estratégica abrangente", disse o ministro.

Apesar do apoio, o responsável disse que "a China está disposta a continuar a desempenhar um papel construtivo na facilitação do diálogo para a paz e a trabalhar em conjunto com a comunidade internacional quando necessário para realizar a mediação necessária".

