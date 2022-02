China acusa os EUA de causarem a guerra entre Rússia e Ucrânia

O governo chines afirma que os norte-americanos Pequim 'derramaram óleo sobre as chamas' da tensão entre os dois países no leste europeu edit

247 com RT - A China culpou os Estados Unidos por criarem as tensões que levaram à ação militar russa nesta quinta-feira (24) contra a Ucrânia. Pequim pediu à comunidade internacional que evite "incentivar o pânico" com a situação.

Durante coletiva de imprensa, a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Hua Chunying, disse que a questão-chave do conflito é o papel desempenhado pelos norte-americanos, a quem ela chamou de "[principais] culpados pelas tensões atuais".

“Se alguém continua derramando óleo nas chamas enquanto acusa outros de não fazer o melhor para apagar o fogo, esse tipo de comportamento é claramente irresponsável e imoral”, disse Hua. A China se opõe a “qualquer ação que promova a guerra”, acrescentou.

Chunying acusou os EUA de hipocrisia, perguntando se Washington havia respeitado a soberania e a integridade territorial do Iraque e do Afeganistão, onde ela disse que “matou pessoas inocentes voluntariamente”. Ela pediu aos EUA que “levem essas questões a sério e abandonem os padrões duplos”.

Descrevendo os eventos como “complexos”, a porta-voz confirmou que Pequim não estava fornecendo apoio militar à Rússia e disse que a China não estava “tirando conclusões precipitadas” sobre a situação.

Ela pediu a todos os lados que “trabalhem pela paz em vez de aumentar as tensões” ou “alimentar o pânico”.

O presidente russo, Vladimir Putin, lançou um ataque militar contra a Ucrânia na quinta-feira, que ele disse ter como objetivo desmilitarizar e “desnazificar” o país. Ele acusou o Ocidente de inundar a Ucrânia com armamento avançado e aumentar a presença da Otan no país, argumentando que a “operação especial” russa era necessária para proteger as Repúblicas Populares de Donetsk e Lugansk, que Moscou reconheceu como estados soberanos.

A ação militar da Rússia provocou protestos internacionais e ameaças de novas sanções em larga escala. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, anunciou na quinta-feira que Kiev cortou relações diplomáticas com Moscou.

