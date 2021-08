China adotará contramedidas caso EUA vendam armas a Taiwan

O Departamento de Defesa dos EUA anunciou no dia 4 que tinha aprovado um plano de venda de armas para a região Taiwan com o valor total de US$ 750 milhões. A China vai reagir edit

Rádio Internacional da China - O Departamento de Defesa dos EUA anunciou no dia 4 que tinha aprovado um plano de venda de armas para a região Taiwan com o valor total de US$ 750 milhões. Esta é a primeira vez que o atual governo estadunidense anuncia a venda de armas a Taiwan, desde que Biden assumiu a presidência. Tal ação interferiu seriamente nos assuntos internos da China, danificou a soberania e a segurança da China, violou o direito internacional, as normas básicas das relações internacionais, o princípio de Uma só China e os três comunicados conjuntos sino-americanos, especialmente o "Comunicado de 17 de agosto". A China manifestou firme oposição e adotará contramedidas conforme a evolução da situação.

De acordo com os três comunicados conjuntos sino-americanos, especialmente o comunicado de "17 de agosto", os EUA reconhecem que existe apenas uma China no mundo, Taiwan faz parte da China e que o governo da República Popular da China é o único governo legítimo da China, prometendo reduzir gradualmente a venda de armas para Taiwan até que o problema seja finalmente resolvido. No entanto, os EUA violaram repetidamente o espírito do comunicado e usaram a chamada "Lei de Relações com Taiwan" e outras leis domésticas para impulsionar tal ação, emitindo sinais errados às forças separatistas da "Independência de Taiwan", colocando em risco a paz e a estabilidade do Estreito de Taiwan, e causando sério impacto nas relações sino-americanas.

Depois que o governo de Biden assumiu o poder, em vez de corrigir a abordagem errada do governo anterior sobre a questão de Taiwan, intensificou seu risco de "brincar com fogo". Do pouso de três aviões militares dos EUA em Taiwan, ao cruzamento de sete navios de guerra estadunidenses do estreito de Taiwan este ano, à aprovação do Departamento de Estado dos EUA na venda de armas a Taiwan desta vez, a conspiração constante EUA-Taiwan tornou a situação na ilha cada vez mais tensa. Isso permite que o mundo enxergue claramente que os EUA são o maior destruidor da paz e da estabilidade e a maior fábrica de riscos à segurança no Estreito de Taiwan.

PUBLICIDADE

Taiwan é parte inalienável do território chinês. Em questões relacionadas ao assunto, os EUA precisam entender a advertência emitida pelo lado chinês. A China jamais permitirá que o país norte-americano ultrapasse continuamente a "linha vermelha" da China, nem permitirá que nenhuma força externa interfira nos assuntos internos do país de qualquer forma.

A China deve ser e será unificada. Esta é uma tendência histórica que ninguém ou nenhuma força pode impedir. Os EUA devem cumprir suas promessas, respeitar estritamente o princípio de uma só China, por fim à venda de armas para Taiwan e aos laços militares com a ilha e revogar imediatamente os planos de venda de armas para Taiwan. Nesta questão, os EUA não devem subestimar a vontade, determinação e capacidade do povo chinês e das forças armadas chinesas na defesa da soberania nacional e da integridade territorial. Qualquer ação para apoiar a conspiração separatista da "independência de Taiwan" irá pagar um preço alto.

PUBLICIDADE