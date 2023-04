China adverte EUA contra um “caminho perigoso” após encontro de líder de Taiwan com McCarthy

Apoie o 247

247 — O Ministério das Relações Exteriores da China emitiu uma nota nesta quarta-feira (5) condenando a reunião entre a líder de Taiwan, Tsai Ing-wen, e diversas autoridades norte-americanas, incluindo o presidente da Câmara dos Estados Unidos, Kevin McCarthy. Segundo a nota, os Estados Unidos deliberadamente abriram as portas para o trânsito de Tsai através do país, e diversos funcionários e legisladores americanos forneceram plataforma para a retórica separatista de Tsai para a “independência de Taiwan”.

A nota afirma que essa ação é uma grave violação do princípio de uma só China e das disposições dos três comunicados conjuntos China-EUA, e envia um sinal gravemente errado para as forças separatistas da “independência de Taiwan”. A China se opõe firmemente e condena veementemente essa ação.

O princípio de uma só China é um consenso predominante da comunidade internacional e uma norma básica nas relações internacionais. É também o pré-requisito e a base para o estabelecimento e desenvolvimento das relações diplomáticas entre a China e os Estados Unidos. Nos três comunicados conjuntos China-EUA, os Estados Unidos assumiram o compromisso claro de manter apenas relações não oficiais com Taiwan.

No entanto, segundo a nota, os Estados Unidos têm cruzado a linha e agido de forma provocadora em questões como as trocas oficiais EUA-Taiwan, a venda de armas e os negócios militares com Taiwan e criando oportunidades para Taiwan expandir seu chamado “espaço internacional”, e continuaram a enganar e a esvaziar o princípio de uma só China.

A China afirma que a questão de Taiwan está no centro dos seus interesses centrais e é a primeira linha vermelha que não deve ser cruzada nas relações China-EUA. A “independência de Taiwan” e a paz e estabilidade entre os dois lados do Estreito são tão irreconciliáveis quanto o fogo e a água.

Em resposta à ação tomada pelos Estados Unidos e Taiwan, a China tomará medidas fortes e resolutas para defender a sua soberania e integridade territorial. Mais uma vez, o Ministério das Relações Exteriores da China insta os Estados Unidos a aderir ao princípio de uma só China e às disposições dos três comunicados conjuntos China-EUA, agir de acordo com as garantias do líder norte-americano de não apoiar a “independência de Taiwan” e parar imediatamente qualquer forma de intercâmbio oficial com Taiwan. A China também pede aos Estados Unidos para parar de criar fatores que possam causar tensões no Estreito de Taiwan e parar de conter a China explorando a questão de Taiwan.

“Instamos os Estados Unidos a parar imediatamente qualquer forma de intercâmbio oficial com Taiwan, parar de atualizar as relações substantivas com Taiwan, parar de criar fatores que possam causar tensões no Estreito de Taiwan, parar de conter a China explorando a questão de Taiwan e não ir mais longe no caminho errado e perigoso”.

